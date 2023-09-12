إردوغان للمنفي: تركيا لن تدخر جهدًا في دعم الليبيين إثر العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن بلاده لن تدخر جهدًا في تقديم جميع أنواع الدعم لليبيين، إثر العاصفة «دانيال».

وأفاد المكتب الإعلامي للمنفي بأن رئيس المجلس الرئاسي تلقى اتصالًا من إردوغان مساء اليوم الثلاثاء، حيث أكد «تضامن بلاده، ووقوفها بجانب الأشقاء في دولة ليبيا لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية».

وأعرب المنفي عن تقديره للمساندة الصادقة من تركيا، مثمنًا الجهود الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة الأزمة، وتقديم الدعم من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ للمتضررين.

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وأمس الإثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إرسال فريق بحث وإنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار كارثة العاصفة «دانيال».

وقال الوزير عبر حسابه في موقع «إكس»: «نرسل فريقًا ومعدات إلى منطقة السيول التي أثرت على آلاف الأشخاص في ليبيا»، مؤكدًا استكمال تجهيز المواد الطبية والأجهزة والأدوية، حيث وصل «فريق بحث وإنقاذ وتدخل طبي مكون من 11 فردًا».