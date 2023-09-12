  • Alwasat News
Atwasat

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 07:24 مساء
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
إحدى الطائرات التركية المحملة بالمساعدات إلى شرق ليبيا. (السفارة التركية في ليبيا)
alwasat radio

وصلت مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، ثلاث طائرات شحن تركية محملة بمواد إغاثة وأطقم بحث وإنقاذ ضمن المرحلة الأولى لدعم السلطات المحلية في مواجهة تداعيات العاصفة «دانيال».

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان في تصريح نقلته وكالة «الأناضول»: «في المرحلة الأولى توجهت ثلاث طائرات شحن تركية إلى ليبيا محملة بالمساعدات، وهدفنا ضمان تضميد جراح ليبيا في أقرب وقت».

إردوغان: لن نترك الشعب الليبي وحيدًا
وأضاف إردوغان معلقًا على العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق البلاد: «كما لم نترك الشعب الليبي وحيدًا حتى اليوم، فإننا نقف إلى جانب أشقائنا بكامل إمكاناتنا في هذه الأيام العصيبة».

- تركيا تعلن إرسال فريق إنقاذ وتدخل طبي إلى شرق ليبيا
- وفد تركي في طرابلس لبحث عودة الطيران

وأكد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز انتقال عناصر البحث والإنقاذ القادمين من تركيا «إلى المنطقة المنكوبة بثلاث طائرات محملة بمواد الإغاثة بهدف التخفيف من هذه الآلام حتى ولو كان بقطرة واحدة».

وترحَّم يلماز في تصريح نشرته السفارة التركية في ليبيا، عبر حسابها على منصة «إكس» اليوم، على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الكارثة الطبيعية، مؤكدًا أن «الصداقة التركية - الليبية ستستمر في السراء والضراء وبقوة»

تضامن تركي مع ليبيا
كما أكد الهلال الأحمر التركي وصول فرقه إلى ليبيا للمساهمة في تخفيف آثار العاصفة المدمرة التي ضربت البلاد، ومواصلة تقديم المساعدة للمتضررين، مشيرًا إلى أنه ينسق مع جمعية الهلال الأحمر الليبي ومنظمة الدفاع المدني التركية للمساعدة في إرسال ودعم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لتخفيف الأزمة الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة في عدد من المدن الليبية.

وأكدت وزارة الخارجية في أنقرة، أمس الإثنين، تضامن تركيا مع ليبيا واستعدادها لتقديم كل أنواع الدعم في مواجهة الكارثة الطبيعية، مقدمة تعازيها لليبيين الذين سقطوا جراء العاصفة «دانيال».

الأطقم التركية التي وصلت بنغازي، الإثنين 12 سبتمبر 2023. (السفارة التركية في ليبيا
الأطقم التركية التي وصلت بنغازي، الإثنين 12 سبتمبر 2023. (السفارة التركية في ليبيا
إحدى الطائرات التركية المحملة بالمساعدات إلى شرق ليبيا. (السفارة التركية في ليبيا)
إحدى الطائرات التركية المحملة بالمساعدات إلى شرق ليبيا. (السفارة التركية في ليبيا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل روسيا

قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل روسيا
كاريكاتير حليم - درنة

كاريكاتير حليم - درنة
إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي

إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي
«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة «دانيال»

«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة ...
الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة

الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»

السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسة فرنسية وإيطالية

البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسة فرنسية وإيطالية
ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق

ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق
«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية

«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة

البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة
تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية

تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يعلن دعمًا ماليًا طارئًا لمنظمات الإغاثة لمواجهة آثار «دانيال»
بايدن يعلن دعمًا ماليًا طارئًا لمنظمات الإغاثة لمواجهة آثار ...
بوتين يبدي للمنفي استعداد روسيا مساعدة ليبيا لمواجهة آثار «دانيال»
بوتين يبدي للمنفي استعداد روسيا مساعدة ليبيا لمواجهة آثار ...
مركز طبرق الطبي يستقبل أكثر من 300 جثة لضحايا العاصفة «دانيال»
مركز طبرق الطبي يستقبل أكثر من 300 جثة لضحايا العاصفة «دانيال»
فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا
فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل فرق الإنقاذ والإغاثة
الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل ......
بلدية سبها توقف الدراسة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا العاصفة «دانيال»
بلدية سبها توقف الدراسة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا ......
بولندا تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من «دانيال» في ليبيا
بولندا تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من......
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في......
فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا
فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا...
المزيد