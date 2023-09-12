وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، ثلاث طائرات شحن تركية محملة بمواد إغاثة وأطقم بحث وإنقاذ ضمن المرحلة الأولى لدعم السلطات المحلية في مواجهة تداعيات العاصفة «دانيال».

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان في تصريح نقلته وكالة «الأناضول»: «في المرحلة الأولى توجهت ثلاث طائرات شحن تركية إلى ليبيا محملة بالمساعدات، وهدفنا ضمان تضميد جراح ليبيا في أقرب وقت».

إردوغان: لن نترك الشعب الليبي وحيدًا

وأضاف إردوغان معلقًا على العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق البلاد: «كما لم نترك الشعب الليبي وحيدًا حتى اليوم، فإننا نقف إلى جانب أشقائنا بكامل إمكاناتنا في هذه الأيام العصيبة».

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وأكد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز انتقال عناصر البحث والإنقاذ القادمين من تركيا «إلى المنطقة المنكوبة بثلاث طائرات محملة بمواد الإغاثة بهدف التخفيف من هذه الآلام حتى ولو كان بقطرة واحدة».

وترحَّم يلماز في تصريح نشرته السفارة التركية في ليبيا، عبر حسابها على منصة «إكس» اليوم، على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الكارثة الطبيعية، مؤكدًا أن «الصداقة التركية - الليبية ستستمر في السراء والضراء وبقوة»

تضامن تركي مع ليبيا

كما أكد الهلال الأحمر التركي وصول فرقه إلى ليبيا للمساهمة في تخفيف آثار العاصفة المدمرة التي ضربت البلاد، ومواصلة تقديم المساعدة للمتضررين، مشيرًا إلى أنه ينسق مع جمعية الهلال الأحمر الليبي ومنظمة الدفاع المدني التركية للمساعدة في إرسال ودعم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لتخفيف الأزمة الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة في عدد من المدن الليبية.

وأكدت وزارة الخارجية في أنقرة، أمس الإثنين، تضامن تركيا مع ليبيا واستعدادها لتقديم كل أنواع الدعم في مواجهة الكارثة الطبيعية، مقدمة تعازيها لليبيين الذين سقطوا جراء العاصفة «دانيال».

الأطقم التركية التي وصلت بنغازي، الإثنين 12 سبتمبر 2023. (السفارة التركية في ليبيا

إحدى الطائرات التركية المحملة بالمساعدات إلى شرق ليبيا. (السفارة التركية في ليبيا)