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وفد تركي في طرابلس لبحث عودة الطيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 03:15 مساء
وفد تركي في طرابلس لبحث عودة الطيران
الكوني ومساعد مدير عام الدائرة البحرية في وزارة الخارجية فريد أورجون باشاران، في لقاء بالعاصمة طرابلس، 12 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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قال المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، إن وفدًا تركيًّا يزور ليبيا بصحبة طاقم فني، بغرض دراسة عودة الطيران التركي إلى مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا في ليبيا. 

واستقبل نائب رئيس المجلس موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، مساعد مدير عام الدائرة البحرية في وزارة الخارجية فريد أورجون باشاران، ومساعد مدير عام دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية حسين بارباروس ديجلة. وأكد السفير بارباروس رغبة بلاده في استئناف عودة شركات الطيران التركية للمطارات الليبية بالتعاون مع الجانب الليبي والتي لاقت ترحيب الكوني، لاستئناف خطوط الطيران بعد توقف سنوات.

وجرى، خلال اللقاء، تأكيد استمرار التنسيق مع المسؤولين بقطاع الطيران في البلدين، لاستئناف عودة الطيران في أقرب الآجال، بعد إعداد التقارير الفنية المختصة التي تؤكد جاهزية المطارات الليبية لاستقبال شركات الطيران التركية.

على صعيد آخر، قدم المسؤولان التركيان تعازي الرئيس رجب طيب إردوغان والشعب التركي للمجلس الرئاسي والشعب الليبي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة، والمدن المجاورة لها، وخلّفت عددًا كبيرًا من الضحايا في الأرواح والممتلكات. وأكدا استعداد تركيا للإسهام في رفع المعاناة عن الشعب الليبي بإيفاد فرق فنية متخصصة، ومدعومة بالتجهيزات اللوچستية التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بالتعاون مع المختصين في الجانب الليبي، لتجاوز هذه المحنة.

عودة حركة الطيران في مطار معيتيقة 
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وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي بدور دولة تركيا الداعم الشعب الليبي في كل المحن التي واجهته، والموقف الذي سجلته اليوم بإرسال المساعدات والفرق الفنية المختصة، للإسهام في عمليات الإنقاذ، وانتشال الجثت التي قذفتها السيول إلى داخل البحر، مما يؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبي والتركي.

تكالة يستقبل المسؤولين الأتراك
كذلك استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بارباروس وأورجون في مقر المجلس. وقدم الضيفان واجب العزاء، نيابة عن دولة تركيا وشعبها، إلى تكالة والشعب الليبي في ضحايا الكارثة البيئية الناجمة عن الفيضانات جراء العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، مبدين استعداد تركيا لتقديم كل ما يلزم من مساعدات فنية ولوچستية.

بدوره، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن أمله أن «ترسل تركيا وكل الدول الصديقة والشقيقة مزيدا من فرق الإنقاذ والإسعاف والدعم الفني، نظرا لحجم الكارثة المهول، وصعوبة المهمة على فرق الإنقاذ المحلية».

ولقي  2300 شخص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤول الإثنين، بعدما اجتاحت العاصفة «دانيال» البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.

تكالة ومساعد مدير عام الدائرة البحرية في وزارة الخارجية فريد أورجون باشاران، في لقاء بالعاصمة طرابلس، 12 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
تكالة ومساعد مدير عام الدائرة البحرية في وزارة الخارجية فريد أورجون باشاران، في لقاء بالعاصمة طرابلس، 12 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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