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مساعدات عاجلة بعد العاصفة المدمرة.. الجزائر تدشن جسرًا جويًا إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 06:04 مساء
مساعدات عاجلة بعد العاصفة المدمرة.. الجزائر تدشن جسرًا جويًا إلى ليبيا
تحميل إحدى طائرات الشحن الجزائرية استعدادا للانتقال إلى شرق ليبيا، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (قناة الجزائر الدولية)
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إقامة جسر جوي لنقل مساعدات عاجلة إلى ليبيا تتمثل في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم إثر العاصفة التي ضربت عددًا من مدن شرق البلاد.

وربطت الجزائر المساعدات الإنسانية العاجلة بطلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي حث على تقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة، جراء العاصفة التي ضربت عددًا من المدن في دولة ليبيا.

إلتزام جزائري غير مشروط تجاه ليبيا
وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن القرار جاء بتوجيهات من رئيس البلاد عبدالمجيد تبون بـ«إرسال مساعدات إنسانية وعاجلة، متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الجزائري».

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وجددت الجزائر التزامها «قيادةً وشعبًا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي الشقيق، لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها».

مدن منكوبة شرق ليبيا
تضاف المساعدات الجزائرية إلى قوافل أخرى من مواد الإغاثة عقب العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، خصوصًا بلدات الجبل الأخضر الساحلية إلى جانب بنغازي حيث جرى الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس.

وأعلن المجلس الرئاسي في بيان كلًا من مدن درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها، جراء العاصفة «دانيال».

كما حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

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