مسؤول: 522 عائلة نازحة في مدارس بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم بنغازي وسام العشيبي، اليوم الثلاثاء، تجهيز 18 مدرسة في مدينة بنغازي لاستقبال النازحين من المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول في المدينة وبعض مدن الشرق، منوهًا بأن عدد النازحين 522 عائلة حتى اللحظة.

وأشار العشيبي إلى توزيع النازحين على العديد من المدارس منها «مدرسة قرطبة والكرامة وشهيرات الإسلام وشهداء الليثي والسيدة رقية»، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال). ونوه بتجهيز المدارس بمساعدات من الجمعيات الخيرية والمتطوعين، واللجنة العليا للاستجابة السريعة، لتقديم الوجبات والأغطية وغيرهما من المساعدات.

استبعاد المدارس القربية من البحر في بنغازي

وجرى استبعاد المدارس القريبة من البحر مثل «قاريونس» و«الصابري»، وفق مدير مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم بنغازي، منوهًا بالتواصل مع مدراء مدارس سيدي خليفة لتجهيزها في حال زادت أعداد النازحين.

وأسفرت الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة في شرق ليبيا عن مصرع أكثر من 2300 شخص، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي. وأوضح الناطق باسم الجهاز الذي ينتشر فريق تابع له في درنة منذ الإثنين، إلى أن الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» خلّفت «أكثر من 2300 قتيل وحوالي 7000 جريح، في حين هناك أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين».