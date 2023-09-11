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إجلاء عائلات من المناطق المتضررة بالسيول في الأبيار (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 12:12 مساء
إجلاء عائلات من المناطق المتضررة بالسيول في الأبيار (فيديو)
إجلاء أحد المواطنين في الأبيار، 10 سبتمبر 2023. (صورة من مقطع فيديو متداول)
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أخلت فرق الإنقاذ أفراد عائلات علقت وسط المياه التي غمرت مناطق بمدينة الأبيار جراء السيول أمس الأحد.

ونشرت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو يُظهر أفراد جهاز الإسعاف والطوارئ خلال إجلائهم تلك العائلات.

تخصيص مليوني دينار للأبيار
أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب قرارا، اليوم الإثنين، بتخصيص 200 مليون دينار، لمساعدة المناطق المتضررة جراء السيول في المنطقة الشرقية، مخصصة منها مليوني دينار للأبيار.

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وضربت العاصفة «دانيال»، القادمة من وسط البحر المتوسط، مناطق ومدن عدة بشرق ليبيا منذ الساعات الأولى من أمس الأحد حتى مساء اليوم نفسه، حيث هطلت أمطار غزيرة، وتحولت إلى سيول غزيرة تدفقت نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

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