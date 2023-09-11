مياه السيول تقتحم منازل شيحة في درنة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحمت مياه السيول منازل منطقة شيحة في مدينة درنة، التي تعرضت إلى أضرار بالغة جراء العاصفة دانيال.

ونشرت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك»، أمس الأحد، مقطع فيديو لأحد أهالي المدينة وهو يستغيث لإنقاذ أسرته، مشيرا إلى انهيار السد الترابي الذي كان يحمي منازل المنطقة من السيول.

إعلان درنة «مدينة منكوبة»

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، درنة «مدينة منكوبة»، بعد الأضرار التي لحقت بها جراء العاصفة «دانيال».

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ووجهت الحكومة الجهات المعنية جميعها باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها، ومساعدتهم على تجاوز آثارها.