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فيديو يحبس الأنفاس لمتطوع داخل سيارة جرفتها السيول في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 11:47 صباحا
فيديو يحبس الأنفاس لمتطوع داخل سيارة جرفتها السيول في البيضاء
أثار الدمار في أحد شوارع البيضاء جراء السيول، 11 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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التقط متطوع مقطع فيديو له من داخل سيارته في حي الجنين بمدينة البيضاء، بعدما فقد السيطرة عليها نتيجة السيول.

وقال المواطن في المقطع المتداول على موقع «فيسبوك»، «هرعنا لإنقاذ الناس لكن جرفنا السيل، ولا ندري إلى أي مكان يصل بنا، وكانت معنا سيارة أخرى لكن فقدنا الاتصال بها».

خروج الأوضاع عن السيطرة في البيضاء
أمس الأحد، أعلن عميد بلدية البيضاء، صفي الدين هيبة، خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول في المدينة، داعيا كل السلطات في ليبيا إلى التدخل العاجل، لـ«إنقاذ ما يمكن إنقاذه».

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وطالب هيبة «كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل العاجل»، محملهم المسؤولية كاملة تجاه الأرواح داخل البلدية، وداعيا المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والأجهزة الأمنية والخدمية جميعها إلى المساعدة في إنقاذ العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.

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