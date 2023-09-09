مختصون بمؤسسة النفط يناقشون مع شركة سرت تشغيل مجمع مرسى البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع عدد من المدراء والمختصين في شركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» مع مختصين من المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة تشغيل المجمع الصناعي في مرسى البريقة.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن الاجتماع ركز على تشغيل مجمع البتروكيميائيات بمرسى البريقة والمشاكل التي تواجه عمليات التشغيل، كما ناقش وضع المرافق التي تضم محطات التحلية، ومحطات الكهرباء، والوحدات التابعة لها.

نقاش حول توفر الغاز لتشغيل المصانع

وبحث المجتمعون توفر الغاز المطلوب لتشغيل المصانع، والطلبيات المهمة واللازمة في عمليات التشغيل وطلبيات العمرات.

وكذلك المشاريع المنجزة والتي تحت الإنجاز، والمشاريع التي تم توقيع عقودها، وإيجاد الحلول لكل المشاكل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ هذه المشاريع.

- مؤسسة النفط: مليون و208 آلاف برميل إنتاج الجمعة

- «سرت للنفط»: شركة أميركية تعد دراسة لزيادة الإنتاج بمصفاة البريقة

- 36.5 مليون برميل.. إنتاج النفط الخام الليبي في أغسطس

عقد اللقاء ضمن خطط متابعة مؤسسة النفط للمشاريع المتعلقة بالمجمع، «للوصول إلى أفضل مستويات تحسين الأداء لتحقيق المستهدفات». وحضره من جانب شركة سرت، مدراء المرافق والشحن والتصنيع والمشاريع والمشتريات والصيانة والإدارة الفنية، ومراقب الهندسة والتصاميم، ومراقب عمليات الميثانول، ومشرف مجموعة تخطيط التصنيع.

أما وفد المؤسسة الوطنية للنفط فضم مدير إدارة البتروكيماويات والغاز، ومراقب مشاريع المؤسسة.

مسؤولون من مؤسسة النفط وشركة سرت لإنتاج النفط والغاز خلال اجتماع مناقشة تشغيل المجمع الصناعي في مرسى البريقة. (شركة سرت)

مسؤولون من مؤسسة النفط وشركة سرت لإنتاج النفط والغاز خلال اجتماع مناقشة تشغيل المجمع الصناعي في مرسى البريقة. (شركة سرت)