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36.5 مليون برميل.. إنتاج النفط الخام الليبي في أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 06:35 مساء
36.5 مليون برميل.. إنتاج النفط الخام الليبي في أغسطس
عاملان في محطة نفطية بحقل الظهرة. (أرشيفية: شركة الواحة للنفط)
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بلغ إنتاج النفط الخام في ليبيا خلال شهر أغسطس الماضي 36 مليونًا و517 ألفًا و121 برميلًا، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة.

ووصل حجم المنتجات النفطية إلى 458 ألفًا و126 طنًا، والمنتجات البتروكيماوية 24 ألفًا وثمانية أطنان.

أما إنتاج المكثفات فبلغ 199 ألفًا و438 طنًا. وفي الفترة ذاتها قدرت المؤسسة إنتاج الغاز الطبيعي بمليار و71 مليونًا و597 ألفًا و5111 مترًا مكعبًا.

تراجع الإنتاج النفطي في إحصاء الأحد
والأحد الماضي، أكدت المؤسسة تراجع إنتاج النفط الخام إلى مليون و204 آلاف برميل يوميًا، من مليون و208 آلاف برميل المسجلة في 23 أغسطس، مضيفة أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل.

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بئر شركة نفوسة تنعش الإنتاج؟
وقبل أيام، أعلنت المؤسسة بدء الإنتاج من بئر نفطية جديدة تابعة لشركة «نفوسة» بمعدل ألفي برميل يوميًا. وأوضحت أنه من المقرر أن تُنقل كميات النفط المنتج من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تُضخ إلى ميناء الزاوية.

وبإجمالي إنتاج قيمته نحو 33 مليارًا و400 مليون دينار، حلت المؤسسة الوطنية للنفط في المرتبة الثانية في قائمة شركات النفط الأفريقية الأكثر تحقيقًا للدخل في العام 2023.

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