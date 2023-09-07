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أسعار النفط ترتفع بعد توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 07:13 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد توقعات بانخفاض المخزونات الأميركية
صهاريج تخزين النفط في أوكلاهوما بالولايات المتحدة، 24 مارس 2016. (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية، مما يشير إلى تقلص الإمدادات إضافة إلى تخفيضات الإنتاج الممتدة في السعودية وروسيا.

ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.5 مليون برميل بانتهاء أول الأسبوع من سبتمبر الجاري، وفقا لمصادر وكالة «رويترز».

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 12 سنتا إلى 90.72 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 87.65 دولارا.

وانتعشت الأسعار منذ الثلاثاء الماضي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية في إمدادات النفط حتى نهاية العام، ووصلت التخفيضات السعودية إلى مليون برميل يوميا بينما خفضت روسيا 300 ألف برميل يوميا.

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