«سرت للنفط»: شركة أميركية تعد دراسة لزيادة الإنتاج بمصفاة البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مختصون من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مع وفد من شركة «هانيويل» تطوير مصفاة التكرير بمرسى البريقة، إذ ستقدم الشركة الأميركية دراسة مبدئية عن إمكانية زيادة القدرة الإنتاجية للمصفاة.

وناقش اللقاء أمس الأحد تغيير العامل الحفاز بوحدة إنتاج الجازولين بالمصفاة، التي زارها وفد «هانيويل»، حسب بيان شركة سرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وضم اللقاء كلا من مدير إدارة التصنيع المكلف بشركة سرت محمد الحضيري ومراقب عمليات التكرير عمر الطاهر الزيادي ومراقب المصافي بالمؤسسة الوطنية للنفط خليفة حسين كريم ومستشار ثاني بشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز عياد الزناد والمدير الإقليمي بشمال إفريقيا لشركة «هانيويل» كريم عبدالكريم والمهندس الكيميائي بالشركة هشام تمام.