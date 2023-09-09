مؤسسة النفط: مليون و208 آلاف برميل إنتاج الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، أن إنتاج الخام في ليبيا بلغ مليونا و208 آلاف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما وصل إنتاج المكثفات إلى 48 ألف برميل.

يعكس معدل إنتاج الجمعة انتعاشة جزئية، وعودة للمعدلات التي حققها 23 أغسطس، حين سجل مليونا و208 آلاف برميل، بعد تراجعه الأحد الماضي إلى مليون و204 آلاف برميل.



معدل إنتاج ليبيا من النفط خلال أغسطس

خلال أغسطس الماضي، سجل إنتاج ليبيا من النفط الخام 36 مليونا و517 ألفا و121 برميلا. في حين وصل حجم المنتجات النفطية إلى 458 ألفا و126 طنا، والمنتجات البتروكيماوية إلى 24 ألفا و8 أطنان، والمكثفات إلى 199 ألفا و438 طنا، حسب بيان المؤسسة أمس الجمعة. وقدرت المؤسسة إنتاج الغاز الطبيعي في الشهر نفسه بنحو مليار و71 مليونا و597 ألف متر مكعب.

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وقبل أيام، بدأ الإنتاج من بئر نفطية جديدة تابعة لشركة «نفوسة» بمعدل ألفي برميل يوميا، سيجري نقلها إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط، ثم تُضخ إلى ميناء الزاوية. وحلت المؤسسة الوطنية للنفط في المرتبة الثانية بقائمة شركات النفط الأفريقية الأكثر تحقيقا للدخل في العام 2023 بإجمالي إنتاج قيمته نحو 33 مليارا و400 مليون دينار.

