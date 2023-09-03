ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات في بنغازي.

وأشار بيان صادر عن الفرع إلى «ورود معلومات موثوقة عن اتجار الأشخاص الثلاثة في مخدر الحشيش والأقراص الطبية المخدرة والمؤثرة عقلياً والمواد المسكرة».

ضبط المتهمين متلبسين بالاتجار بمواد مخدرة

وأعد رجال الأمن كمينا محكما للمتهمين، وضبطوهم متلبسين بعملية الاتجار، وبحوزتهم قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، و283 قرصاً مخدراً ومؤثراً عقلياً مختلفة الأنواع، وقنينتا خمر صنع محلي، سعة لتر ونصف اللتر، وزجاجتا ويسكي مستورد: واحده سعة لتر مملوءة، والثانية بها ربع لتر من الخمور المستوردة، واثنتان فارغتان، وأداة تعاطي (برطمان).

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كما جرى العثور على رمانة حربية، ومسدس صوت من نوع تركي. واتُخذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم، وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة.

مواد مخدرة وخمور جرى ضبطها مع المتهمين. (فرع جهاز مكافحة الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي)