ضبط 4 متهمين ببيع عملة قديمة من فئة 20 دينارا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، القبض على أربعة أشخاص بتهمة بيع عملة قديمة من فئة العشرين، وبحوزتهم نصف مليون دينار منها.

وقد وردت معلومات لقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن شخص قادم من مدينة سرت، وبحوزته نصف مليون دينار من العملة القديمة غير المتداولة، وينوي بيعها لأحد الأشخاص، وفق بيان صادر عن المديرية.

وبعد البحث والتحري، والتأكد من صحة المعلومات، جرى تحديد زمان ومكان الشخص المطلوب، وجرى ضبطه رفقة ثلاثة أشخاص آخرين.

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اعترافات المتهمين الأربعة

تبين أن المتهم الأول يدعى «ع أ م» من مواليد 1979، واعترف خلال التحقيقات أن المبلغ يخصه ويريد بيعه، بينما أفاد المتهم الثاني، ويدعى «أ م م» من مواليد 1988، بأن المبلغ يخص المذكور الأول، وأن نصيبه من البيع يبلغ 200 ألف دينار.

واعترف المتهم الثالث، ويدعى «هـ ر م» من مواليد 1985، والرابع الذي يُدعى «ح م ع» من مواليد 1989، بأنهما وسيطان في بيع المبلغ. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الأربعة، وإحالتهم إلى النيابة.

متهمون ببيع عملة قديمة في بنغازي، 1 سبتمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)