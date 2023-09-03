ضبط سارق صناديق التبرعات من المساجد في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط وافد يمتهن سرقة صناديق التبرعات من المساجد، آخرها سرقة صندوق التبرعات من مسجد القدس في منطقة الصابري، والذي كان يوجد داخله 2000 دينار.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى شكوى من أحد المواطنين إلى مركز شرطة الصابري بشأن تعرض صندوق التبرعات الموجود داخل المسجد للسرقة.

المتهم «لياس» وكان يتردد على المسجد

أسفرت جهود رجال الشرطة عبر عملية التحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بمكان الواقعة وبالقرب منه عن تحديد هوية الفاعل، الذي اتضح أنه مصري الجنسية، ويتردد على المسجد، ومهنته «لياس».

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وضبط أعضاء التحريات المتهم، وجرى الانتقال به إلى المركز، وتبين أنه يُدعى «خ ق أ»، مصري الجنسية، واعترف بسرقة صندوق المسجد مرتين: المرة الأولى كان داخله 2000 دينار، وفي المرة الثانية كان فيه 100 دينار، وكان يرمي بعد الواقعة الصندوق الحديدي في أى مكان. وأقر المتهم بسرقة أكثر من مسجد، وجرت إحالته إلى النيابة العامة.