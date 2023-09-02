النائب العام: ضبط 13 متهما في قضايا قتل وحرابة بالعجيلات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، السبت، ضبط 13 متهما في مدينة العجيلات ومحيطها على ذمة قضايا عدة تنوعت بين القتل، والشروع في القتل، والحرابة.

وقال المكتب في بيان، إن مأموري الضبط القضائي باشروا إجراء البحث عن المتهمين محل الملاحقة في سلوكيات ماسة بحرمة الأنفس والأموال في مدينة العجيلات ومحيطها.

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وتمكن مأمورو الضبط القضائي من القبض على «13 متهمًا أوغل أحدهم في القتل»، وفق البيان.