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النائب العام: ضبط مرتكب واقعة احتجاز وتعذيب وقتل في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 12:07 صباحا
النائب العام: ضبط مرتكب واقعة احتجاز وتعذيب وقتل في مصراتة
آثار تعذيب بادية على شخص تعرض للاحتجاز والتعذيب في مصراتة، 9 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام، الأحد، ضبط مرتكب واقعة احتجاز وتعذيب وقتل في مصراتة.

وقال المكتب في بيان، إن وكيل النيابة الابتدائية المختصة تولي مباشرة إجراءات تحقيق في واقعة حجز حرية رجلين وامرأة وتعذيبهم حتى فارق أحدهم الحياة، فانتقل حيث جثة المتوفي التي جرى العثور عليها غربي مدينة مصراتة.

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وسجل وكيل النيابة مواضع  العنف الذي مورس ضد المقتول؛ ثم أردف هذا الإجراء بطلب تقرير صفة تشريحية؛ فعزا الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى تعرض المغدور إلى عنف تمثل في ضربٍ بأداة رضية؛  وتعذيب قاس أدى إلى نزيف حاد، ثم وقف المحقق على حالة الناجين الطبية؛ ووجه أعضاء هيئة الشرطة بالبحث عن مرتكب الفعل، وفق البيان.

وأسفرت التحريات عن معرفة مرتكب الواقعة وتمام إجراء ضبطه بمعرفة أفراد قسم البحث الجنائي مصراتة.

آثار تعذيب بادية على شخص تعرض للاحتجاز والتعذيب في مصراتة، 9 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)
آثار تعذيب بادية على شخص تعرض للاحتجاز والتعذيب في مصراتة، 9 يوليو 2023. (مكتب النائب العام)
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