مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام حبس الجاني في واقعة وفاة مشجع فريق الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح الذي تُوفي جراء إصابته بطلق ناري عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بنغازي في دور الثمانية لنهائيات دوري كرة السلة في العاصمة طرابلس.

وعاين وكيل نيابة باب بن غشير الجزئية محل ارتكاب الجنائية، وناظر جثمان الضحية، كما طلب تقرير صفة تشريحية بصفة عاجلة، واتضح له أن سبب الوفاة تعرُّض المجني عليه إلى طلق ناري في الرأس، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

تحديد هوية الجاني

وتوصل وكيل النيابة بعد تحديد حلقة المشتبه بهم، إلى هوية الجاني من بين منسوبي وزارة الداخلية المكلفين بحفظ الأمن في محل الحادثة؛ ثم بادر إلى استجوابه؛ فاعترف بواقعة إطلاقه عيارا ناريا تجاه السيارة التي كان على متنها المجني عليه؛ إثر سماعه كلام فاحش تلفظ به أحد الأشخاص دون أن يعينه.

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وفي سياق إجراءات جمع الأدلة؛ استجوب المحقق عضو هيئة الشرطة الذي علم بوقوع الجريمة وهوية مرتكبها؛ ولم يبادر إلى الإبلاغ عنها؛ فلم يأتِ بما ينفي عنه المسؤولية، حيث أمر بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.

فاجعة في الوسط الرياضي

وأصيب الوسط الرياضي بفاجعة، بعد وفاة مشجع فريق الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح، إذ أصدرت مديرية أمن طرابلس بيانا أكدت فيه فتح تحقيق في الواقعة بإشراف النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يثبت تورطه فيها.

ولقيت الواقعة ردود فعل واسعة، وتضامنا من عدة أندية، من بينها الاتحاد والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والمدينة، مقدمين التعازي إلى أسرة الشاب وذويه ونادي الاتحاد، وقدم الاتحاد الليبي لكرة السلة، أيضا، التعازي والمواساة لأسرة الفلاح ونادي الاتحاد، حسب بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

من جانبه، تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية بالتعازي للأسرة الرياضية بصورة عامة، ونادي الاتحاد الرياضي وأسرة الفلاح في وفاة المشجع عبدالمهيمن، معبرا عن «عظيم أسفه لما جري»، مطالبا في الوقت نفسه كل الجهات الأمنية ذات العلاقة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المذنب بعد إثبات مسؤوليته عنها.