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النيابة العامة تبدأ سماع الشهود في واقعة مقتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 01:19 مساء
النيابة العامة تبدأ سماع الشهود في واقعة مقتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح
مشجع فريق الاتحاد عبد المهيمن الفلاح، (الإنترنت)
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بدأت النيابة العامة سماع شهادة حضور واقعة وفاة مشجع فريق الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح، جراء إصابته بطلق ناري، الإثنين الماضي، عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بنغازي في دور الثمانية لنهائيات دوري كرة السلة في مدينة طرابلس.

وقالت النيابة العامة، في بيان اليوم، إن وكيل النيابة المختص، طالع مدونة إثبات الحادثة، فور تلقي نبأ مقتل المواطن عبدالمهمين عزالدين الفلاح، ولاحظ تطور إجراءات الاستدلال في شأنها؛ فوجه جهة الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات التي تلزم التحقيق.

وحسب البيان، تولى المحقق بحث الواقعة فور علم سلطة التحقيق، بترتب نتيجة وفاة المجني عليه، واتخذ جملة من الإجراءات لاستجلاء الواقعة، كان أخصها سماع شهادة حضور الواقعة؛ ثم طلب الإجراءات حتى تتحدد المسؤولية .

فاجعة في الوسط الرياضي
وأصيب الوسط الرياضي بفاجعة، بعد وفاة مشجع فريق الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح، جراء إصابته بطلق ناري، عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بنغازي في دور الثمانية لنهائيات دوري كرة السلة بمدينة طرابلس.

- تضامن رياضي واسع وتحقيق أمني في وفاة مشجع الاتحاد عبد المهيمن الفلاح

وأصدرت مديرية أمن طرابلس، بيانا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، التي شهدت وفاة المشجع، مؤكدة فتح تحقيق في الواقعة بإشراف النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يثبت تورطه فيها.

ولقيت الواقعة ردود أفعال واسعة، وتضامنا من عدة أندية، من بينها الاتحاد والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والمدينة، مقدمين التعازي إلى أسرة الشاب وذويه ونادي الاتحاد. وقدم الاتحاد الليبي لكرة السلة، أيضًا، التعازي والمواساة لأسرة الفلاح ونادي الاتحاد، حسب بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

من جانبه، تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية بالتعازي للأسرة الرياضية بصورة عامة، ونادي الاتحاد الرياضي وأسرة الفلاح في وفاة المشجع عبدالمهيمن، معبرًا عن «عظيم أسفه لما جري»، مطالبًا في الوقت نفسه كل الجهات الأمنية ذات العلاقة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المذنب بعد إثبات مسؤوليته عنها.

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