الدبيبة يصدر تعليماته بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة مشجع الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، تعليماته لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بفتح تحقيق عاجل، وتقديم نتائج التحقيق في واقعة وفاة مشجع نادي الاتحاد، جراء إصابته بطلق ناري عقب مباراة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي لكرة السلة الاثنين الماضي.

وتوفي مشجع فريق الاتحاد عبد المهيمن الفلاح جرّاء إصابته بطلق ناري، عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بنغازي في دور الثمانية لنهائيات دوري كرة السلة بمدينة طرابلس.

- تضامن رياضي واسع وتحقيق أمني في وفاة مشجع الاتحاد عبد المهيمن الفلاح

تضامن رياضي وتفاعل مع واقعة وفاة مشجع الاتحاد

ولقيت الواقعة ردود فعل وتضامن واسع من الوسط الرياضي، أندية الاتحاد والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والمدينة، مقدمين التعازي إلى أسرة الشاب وذويه ونادي الاتحاد.

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المذنب بعد إثبات مسؤوليته عنها. كما أصدر وزير الرياضة بحكومة الوحدة الليبية الموقتة عبد الشفيع الجويفي، قرارًا بتشكيل لجنة خاصة كلفها بمتابعة واقعة وفاة عبد المهيمن الفلاح، وموافاته بشكل عاجل ومفصل بكل ما يتعلق بالواقعة.

وفي وقت سابق أيضًا، أصدرت مديرية أمن طرابلس، بيانًا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، والتي شهدت وفاة المشجع، مؤكدة فتح تحقيق في الواقعة بإشراف النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يثبت تورطه فيها.