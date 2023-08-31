«اللواء 128 معزز» يعلن تحرير صيني نقله خاطفوه إلى أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها التابعة للقيادة العامة، مساء اليوم الخميس، أن السرية الأولى مشاة التابعة للواء «128 معزز» تمكنت من تحرير شخص يحمل الجنسية الصينية كان مخطوفًا من قبل مجموعة خارجة عن القانون ونقلوه إلى مدينة أوباري، وذلك بعد البحث والتحري عنه.

ونشرت إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها عبر صفحتها على «فيسبوك» فيديو يظهر الشخص الصيني رفقة أحد عناصر «اللواء 128 مشاة» يتحدث عن عملية تحرير المخطوف، مشيرًا إلى أنها جرت على يد «سرية التحري والقبض».

مكان العثور على الصيني المخطوف

وأضاف المتحدث أن الرهينة الصيني جرى تحريره من مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا بتعليمات مباشرة من آمر «اللواء 128 معزز» العميد حسن معتوق الزادمة، وبتكليفه للسرية الأولى مشاة بتأمين نطاق منطقة أوباري - غات العسكرية.

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وأوضح المتحدث أن «سرية التحري والقبض» تلقت معلومة من أحد المواطنين أفاد بمشاهدة الشخص الصيني المخطوف «في مكان ما وعليه تحركت مفرزة إلى عين المكان وقامت بتحريره بنجاح وهو بصحة جيدة وسيجرى استكمال التحقيقات وفي انتظار نتائجها لتوضيح ملابسات خطفه من الحدود الليبية - التشادية ونقله إلى أوباري».

إطلاق العملية العسكرية

وأعلنت القيادة العامة في 25 أغسطس الجاري، عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي. وأرجع الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إطلاق هذه العملية إلى «حماية البلاد والشعب ومقدراته الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة.

وأوضح المسماري أن إطلاق العملية العسكرية جاء عقب ورود تقارير ومعلومات متواترة لغرف القيادة والمعلومات من نقاط السيطرة والمراقبة، بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية والأمنية الدقيقة والواسعة، عن الوضع الأمني على الحدود الجنوبية لليبيا.

الصيني بعد تحريره رفقة عناصر «اللواء 128 معزز». (فيديو نشرته إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها)