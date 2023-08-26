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إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 05:36 مساء
إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب (فيديو)
صدام حفتر وقيادات أمنية تتبع قوات القيادة العامة أثناء جولتهم بمنطقة أم الأرانب، 26 أغسطس 2023 (شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة)
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قام آمر غرفة عمليات القوات البرية العميد صدام حفتر، وآمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان، وعدد من القيادات العسكرية بجولة في العمارات الصينية في منطقة أم الأرانب بسبها، ضمن عملية تطهير الجنوب الغربي التي أعلنت عنها قوات القيادة أمس الجمعة.

وقالت شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة عبر صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم السبت، إن الجولة هدفها الاطلاع على سير العمليات الأمنية بالمنطقة.

وأمس قالت إدارة التوجيه المعنوي (فرع سبها) التابعة لقوات القيادة العامة إن القوات أخلت عمارات ووحدات سكنية بالشركة الصينية في منطقة أم الأرانب، وذلك لوجود عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية فيها.

عمليات أمنية تشمل إخلاء أكثر من ألفي وحدة سكنية
وأوضحت الإدارة أن العمليات الأمنية شملت إخلاء وتنظيف أكثر من ألفي وحدة سكنية في العمارات الصينية بمنطقة أم الأرانب «بعدما كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم».

وأضافت أنه سيجري العمل على التأمين الدائم لهذه المواقع «حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع، لتُسلم هذه الوحدات للأسر الليبية المالكة بحسب قانون الدولة الليبية».

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إنزال مظلي للقوات الخاصة في الجنوب الغربي 
من جانبه أوضح الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري أن القوات الجوية تقوم بعملية «تطهير الجنوب الغربي الليبي» مشيرًا إلى «إنزال مظلي للقوات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد المعزز خلف تمركزات العدو لتنفيذ مهام قتالية محددة».

وأضاف أن القوات الجوية «توجه ضربات قوية للمجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود الليبية - التشادية مع قيامها باستطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية».

صدام حفتر وقيادات أمنية تتبع قوات القيادة العامة أثناء جولتهم بمنطقة أم الأرانب، 26 أغسطس 2023 (شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة)
صدام حفتر وقيادات أمنية تتبع قوات القيادة العامة أثناء جولتهم بمنطقة أم الأرانب، 26 أغسطس 2023 (شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة)
العمارات الصينية في منطقة أم الأرانب بسبها، 26 أغسطس 2023 (شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة)
العمارات الصينية في منطقة أم الأرانب بسبها، 26 أغسطس 2023 (شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة)
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