  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد» يحذر من نشاط رياح وأمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 11:00 صباحا
«الأرصاد» يحذر من نشاط رياح وأمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية تنشط مساء اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن مستوى الرؤية جيد، ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة قد يصاحبها خلايا من السحب الرعدية على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتكون اليوم شرقية على ساحل طرابلس والخمس سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على ساحل الخمس.
-ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة غدًا على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة بسبب سرعة الرياح.

-حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 30 أغسطس 2023)
-«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- رياح شمالية شرقية إلى شمالية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل درنة.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو

انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي

«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين

«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين
الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين

بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين ...
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد» يحذر من نشاط رياح وأمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من نشاط رياح وأمطار على الساحل من رأس اجدير إلى ...
«الصحة» تحذر من دواء مغشوش لعلاج ضغط الدم المرتفع
«الصحة» تحذر من دواء مغشوش لعلاج ضغط الدم المرتفع
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (30 أغسطس 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (30 أغسطس ...
البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي تؤكد التمسك بالموقف الداعم للشعب الفلسطيني
البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي تؤكد التمسك بالموقف الداعم ...
مبعوث ماكرون لباتيلي: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة
مبعوث ماكرون لباتيلي: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
المزيد
«التعليم»: توزيع 32 مليون كتاب على المراقبات.. ولا محذوفات في المقررات الدراسية
«التعليم»: توزيع 32 مليون كتاب على المراقبات.. ولا محذوفات ......
بلدية قصر بن غشير تتسلم 70% من ملفات المباني المتضررة
بلدية قصر بن غشير تتسلم 70% من ملفات المباني المتضررة...
الجزائر: لا نملك معلومات كافية حول لقاء «المنقوش - كوهين»
الجزائر: لا نملك معلومات كافية حول لقاء «المنقوش - كوهين»...
مبعوث ماكرون لباتيلي: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة
مبعوث ماكرون لباتيلي: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة...
البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي تؤكد التمسك بالموقف الداعم للشعب الفلسطيني
البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي تؤكد التمسك بالموقف ......
المزيد