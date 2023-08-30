«الأرصاد» يحذر من نشاط رياح وأمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية تنشط مساء اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن مستوى الرؤية جيد، ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة قد يصاحبها خلايا من السحب الرعدية على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتكون اليوم شرقية على ساحل طرابلس والخمس سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على ساحل الخمس.

-ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة غدًا على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة بسبب سرعة الرياح.