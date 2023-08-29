«الأرصاد» يحذر من رياح على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية تنشط اليوم الثلاثاء على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى مصراتة، سرعتها تتراوح بين 5 و25 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة غدا على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة بسبب سرعة الرياح.
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الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية، تتحول غدا إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل مساءً إلى 25 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر ويصل إلى مترين على الساحل من رأس لأنوف إلى بنغازي.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون هادئا صباح اليوم.
• درجة الحرارة تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي بسبب سرعة الرياح.
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