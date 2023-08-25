«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار على ساحل طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، اليوم الجمعة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية، وتكون شمالية غربية على ساحل الخمس ومصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.