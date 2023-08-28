«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية نشطة على الساحل من زوارة إلى سرت تصل سرعته إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، تكون صباح اليوم جنوبية شرقية إلى على الساحل من زوارة إلى سرت سرعتها تتراوح بين 05 و25 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية على ساحل رأس لانوف سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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