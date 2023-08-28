«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شمالية نشطة على الساحل من زوارة إلى سرت تصل سرعته إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، تكون صباح اليوم جنوبية شرقية إلى على الساحل من زوارة إلى سرت سرعتها تتراوح بين 05 و25 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح.