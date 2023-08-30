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حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 30 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 09:31 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 30 أغسطس 2023)
طقس معتدل، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذبا في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض بمناطق شمال غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، احتمال سقوط أمطار غدا، بينما يكون الطقس مستقرا نسبيا على المناطق الشرقية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتحول غدا إلى شمالية فشمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية وتتراجع غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق خاصة على غات مع احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

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