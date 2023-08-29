بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش في روما ليس بالجديد، لكنه حلقة من سلسلة لقاءات سرية جرت على مدار السنوات الماضية.

وذكرت الجريدة، أمس الإثنين، أن لقاءات سرية انعقدت بين مسؤولين من ليبيا و«إسرائيل» على مدار العقد الماضي، بعضها جرى من خلال جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، والآخر عبر حكومات وأجهزة مخابرات أجنبية.

ولفتت إلى أن المدير العام لوزارة الخارجية رونين ليفي شغل منصب رئيس المكتب الإسرائيلي الليبي في مجلس الأمن القومي، وشارك في اللقاء بين كوهين والمنقوش. وكان رون بروسور أحد الدبلوماسيين الأوائل الذين فتحوا الباب أمام إسرائيل في ليبيا، وقد شغل منصب سفير إسرائيل لدى ألمانيا والمدير العام السابق لوزارة الخارجية.

مفاوضات سرية مع أطراف الصراع في ليبيا

وأوردت الجريدة أن «إسرائيل أجرت مفاوضات سرية مع جانبي الصراع في طرابلس وفي شرق ليبيا»، ولفتت إلى تصريحات سابقة لقائد القيادة العامة للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بالعام 2021 قال فيها «إنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سيكون مهتما بتطبيع العلاقات مع إسرائيل».

وفي العام 2021، كشفت جريدة «هآرتس» الإسرائيلية وصول نجل خليفة حفتر بشكل سري إلى مطار بن غوريون على متن طائرة خاصة.

وقبلها بأربعة أعوام، بدأ رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون اجتماعا سريا في جزيرة دورس اليونانية باليونان. وجمع وزراء الاتصالات والتعليم الليبيين مع وفد من «إسرائيل»، ضم وزيرة المساواة الاجتماعية آنذاك جيلا غمليئيل، المولودة أيضا في ليبيا، وآخرين.

وتحدث أحد الوزراء الليبيين خلال اللقاء عن حقوق اليهود الليبيين في العودة والحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدوها، عندما غادروا ليبيا. كما أسهم لوزون في تسهيل عقد مزيد من الاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم الليبيين في روما وتونس واليونان.



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وبين العامين 2020-2021، طلب الليبيون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوسط بينهم وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تأمين إطلاق السجناء الروس، ومن بينهم أعضاء مجموعة «فاغنر»، الذين عملوا في ليبيا، شملت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية والموساد، لكن هذه الاتصالات لم تسفر عن اتفاق.

مفاوضات مبكرة كان من الممكن أن تؤدي إلى اتفاق سلام

وخلال العام 2004، جرى الكشف عن قناة خلفية للحوار جرت في فيينا بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر كان من الممكن أن تؤدي إلى اتفاق سلام. وذكرت وسائل إعلام وقتها أن ممثلين عن البلدين اجتمعوا واتفقوا على إمكانية زيارة وفد إسرائيلي لطرابلس.

وفي أعقاب التسريب، أرسلت ليبيا رسالة شديدة اللهجة إلى «إسرائيل» وقررت قطع الاتصالات بسبب التسريب، الذي نُسب وقتها إلى مكتب رئيس الوزراء آرئيل شارون.

لكن في السنوات التي تلت اجتماع العام 2004، أشار مسؤولون ليبيون رفيعو المستوى صراحة إلى أن العلاقات مع «إسرائيل» قد تكون ممكنة في المستقبل.

وخلال العام 2010، أنشا وزير الخارجية الإسرائيلي وقتها أفيغدور ليبرمان، اتصالات سرية من خلال المقربين منه، بما في ذلك رجل الأعمال اليهودي النمساوي مارتن شلاف، ورجل الأعمال اليهودي الكندي، ووالتر أربيب، اللذان بدورهما عقدا اتصالات مع سيف الإسلام القذافي.

ولم تخل مراكز الأبحاث الإسرائيلية من مناقشة العلاقات بين البلدين، إذ كتب المقدم المتقاعد عيران ليرمان، الذي يشغل منصب نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، ورقة بحثية حول موقف «إسرائيل» ومستقبل ليبيا. وقال إن «لإسرائيل مصلحة في منع إيران من السيطرة على الأصول الاستراتيجية في المنطقة».

ووفقا لتحليله، يبدو أن هناك اهتماما نشطا من قبل عديد الشخصيات القوية في ليبيا في التعامل مع إسرائيل وتأمين الدعم الدبلوماسي من واشنطن في المقام الأول، في الاستخبارات والدعم العسكري. وتشمل هذه الجهود مناقشات داخل دائرة نفوذ حفتر وحولها وعلى أعلى المستويات في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة.