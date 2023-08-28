وقفة احتجاجية في المرج للتنديد بلقاء «المنقوش - كوهين» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

نظم عدد من أهالي مدينة المرج، شمال شرق ليبيا، وقفة احتجاجية اليوم الإثنين؛ للتعبير عن غضبهم إزاء لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

ورفع المحتجون علمي ليبيا وفلسطين ملتصقين، للإشارة إلى الموقف الشعبي الرافض لأية محاولات لتطبيع العلاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأقدم المجتمعون على إحراق علم الاحتلال الإسرائيلي خلال وقفتهم التي رفعوا فيها أيضًا صور الوزيرة الموقوفة نجلاء المنقوش، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وعليها علامة «X».

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن

- «لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع

- صمت لافت للدبيبة وحكومته إزاء واقعة «المنقوش - كوهين».. واكتفاء بإصدار بيانات

تأتي هذه الوقفة امتدادًا لمظاهر الاحتجاج التي عمت عدة مدن ليبية، منها طرابلس، والزاوية، وتاجوراء، ومصراتة، وصبراتة، والزنتان، ويفرن احتجاجًا على لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور حرق متظاهرين إطارات سيارات وأعلامًا إسرائيلية، وترديدهم هتافات معادية للكيان الصهيوني، ومطالبتهم بإقالة الوزيرة ومحاسبتها.

متظاهرون في المرج ضد لقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023. (قناة الوسط)

متظاهرون في المرج ضد لقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023. (قناة الوسط)

متظاهرون في المرج ضد لقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023. (قناة الوسط)

متظاهرون في المرج ضد لقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023. (قناة الوسط)

متظاهرون في المرج ضد لقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023. (قناة الوسط)

متظاهرون في المرج ضد لقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023. (قناة الوسط)

متظاهرون في المرج ضد لقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023. (قناة الوسط)

متظاهرون في المرج ضد لقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023. (قناة الوسط)

متظاهرون في المرج ضد لقاء المنقوش وكوهين، 28 أغسطس 2023. (قناة الوسط)