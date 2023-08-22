الأمطار تغرق شوارع زليتن (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

غطت مياه الأمطار شوارع زليتن، بعدما هطلت بغزارة على المدينة منذ مساء أمس الإثنين.

ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية على صفحته في موقع «فيسبوك»، صورا تظهر الشوارع التي غمرتها المياه.

وعرض المركز كميات الأمطار التي هطلت على مناطق المدينة موضحا أنها جاءت كالتالي: «نعيمة 135.0 مم، وزليتن المركز 97.0 مم، وسوق الثلاثاء 41.0 مم، وماجر 25.0 مم، وسوق الجمعة 25.0 مم».

أمطار غزيرة على طرابلس وزوارة

كما شهدت مدينتا طرابلس وزوارة ليلة ماطرة أمس، تسببت في غرق شوارع وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الطرقات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الليبية هطول أمطار غزيرة على طرابلس وزوارة أغرقت بعض الشوارع.

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وتوقع مركز الأرصاد استمرار الأجواء الخريفية على مناطق شمال غرب البلاد، مصحوبة بسقوط أمطار رعدية متوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

مياه الأمطار تغمر شوارع في زليتن، 22 أغسطس 2023، (الأرصاد)

مياه الأمطار تغمر شوارع في زليتن، 22 أغسطس 2023، (الأرصاد)

مياه الأمطار تغمر شوارع في زليتن، 22 أغسطس 2023، (الأرصاد)