بسبب الأمطار.. تحذير من السير بعدة طرق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مكتب شؤون المرور التابع لمديرية أمن طرابلس قائدي السيارات إلى تجنب السير على الطريق السريع اتجاه الشرق والغرب صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب إنه يجب الحذر خلال السير على الطرق «جسر الغرارات وقبل جسر 20 رمضان، وتحويرة البيفي، وطريق السدرة، تحت جسر عرادة، وطريق الشوك وقرب بلدية عين زارة»، نتيجة تجمع مياه الأمطار، بحسب منشور مقتضب لمديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح أن شركة المياه والصرف الصحي تعمل على إزالة مياه الأمطار المتجمعة.

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أمطار رعدية

ومنذ أمس الإثنين، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الشمال الغربي لسحب وأمطار رعدية.

وأظهرت توقعات النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن المناطق من رأس اجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة، شهدت تكاثرا للسحب على معظم مناطقها يتخللها سقوط أمطار رعدية.