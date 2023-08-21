«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة وخليج بومبا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل درنة وخليج بومبا، الذي يقع على بعد 61 كيلومترا جنوب المدينة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع سقوط أمطار وتصحبها خلايا من السحب الرعدية على معظم الساحل الغربي.

• الرياح شمالية غربية إلى شمالية وتكون شمالية شرقية مساء اليوم على معظم الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.