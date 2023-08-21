حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 21 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب اعتبارا من مساء اليوم الإثنين على مناطق بالشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار رعدية خصوصا غدا، فيما تبقى الأجواء مستقرة على باقي الأنحاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على معظم المناطق يتخللها سقوط أمطار رعدية، ربما تكون جيدة غدا الثلاثاء على بعض المناطق الممتدة من غريان إلى بني وليد، مع احتمال أن تتسبب في جريان الأودية المحلية، ومن المتوقع نشاط رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34درجة مئوية، وتسجل تراجع غدا.

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الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية وتنشط رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية، و35 درجة على أجدابيا.

الجفرة - سبها -غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية، ونشاط رياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا غدًا على غدامس والحمادة.