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حالة الطقس في ليبيا (الأحد 20 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 09:16 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 20 أغسطس 2023)
طقس معتدل، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استقرار حالة الطقس عند معدلات يوم أمس، وتكاثر السحب من مساء غد على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار رعدية على بعض الأماكن. 

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و40 درجة مئوية، على معظم مناطق الشمال الغربي وجنوب ليبيا، وتسجل تراجعا غدا على الشمال الغربي، في حين تتراوح على مناطق الشمال الشرقي بين 29 و33 درجة مئوية، مع حدوث ضباب آخر هذه الليلة والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال خاصة المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع ان تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا من مساء غد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساهم في تكاثر خلايا من السحب الرعدية، يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض الاماكن، وتكون الفرصة افضل على مناطق الدواخل يوم الثلاثاء.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من مساء يوم الغد على أغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار رعدية وتكون الفرصة جيدة يوم الثلاثاء.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل تراجعًا من يوم غد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح غد على المرتفعات الجبلية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و33 درجة مئوية.

الجفرة- سبها -غـات - غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.

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