«الأرصاد»: الخمس سجلت درجة حرارة تاريخية في 25 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت ليبيا أعلى درجة حرارة خلال يوليو الماضي، وذلك منذ الرصد الدولي درجات الحرارة خلال العام 1880.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة أخذت في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة؛ إذ سجل يوليو 2023 زيادة 4 درجات مئوية عن المتوسط الشهري لدرجات الحرارة في الشهر ذاته خلال السنوات الماضية.

وسجلت أعلى درجة حرارة خلال الشهر محليًا في محطة الخمس بـ47.7 درجة، وذلك يوم 25 يوليو 2023، يليها محطة اسبيعة التي سجلت 47.5 درجة مئوية في اليوم ذاته.

يوليو الشهر الأكثر حرارة منذ الخمسينيات

وأكدت مؤسسة «جودارد» لعلوم الفضاء التابعة لوكالة «ناسا» أن يوليو 2023 كان الأكثر حرارة والأسخن عالميًا منذ بدء تجميع بيانات درجات الحرارة في 1880 بزيادة قدرها 0.43 درجة وبزيادة 1.18 درجة لبيانات 1980-1951، حسبما نقل بيان لمركز الأرصاد الجوية.

وشهدت أجزاء من أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية وشمال أفريقيا درجات حرارة أعلى من المتوسط بنحو 4 درجات مئوية، فيما حطم شهر يوليو 2023م الرقم القياسي في الاتجاه طويل الأجل.

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ارتفاع حرارة سطح البحر وتأثيرات مناخية تظهر في فبراير المقبل

وأسهم ارتفاع درجات حرارة سطح البحر في ارتفاع درجات الحرارة القياسية في شهر يوليو خاصة شرق المحيط الهادئ الاستوائي وهو دليل على ظاهرة النينو التي بدأت في الظهور في مايو 2023.

وحسب تقرير معهد «جودارد» التابع لوكالة ناسا، فإن ظاهرتي النينو والنينيا تسهمان في تسخين وتبريد المحيط الهادئ بمقدار ضئيل. وتتوقع وكالة ناسا أن ترى أكبر تأثيرات ظاهرة النينو في فبراير ومارس 2024.