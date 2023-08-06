«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

القاهرة - بوابة الوسط

نشر المرصد الأوروبي «كوبرنيكوس» بيانات تفيد أن المحيطات العالمية حطمت رقماًَ قياسياً جديداً في الحرارة السطحية هذا الأسبوع مع بلوغها 20,96 درجة مئوية. وحسب خبراء في علم البيئة والمناخ فإن موجة الحرارة التي تضرب المحيطات تمثل تهديداً مباشراً لبعض الكائنات البحرية، بل ويتوقعون المزيد من العواقب السلبية في حال تفاقم الظاهرة.

وحسب متحدثة ضمن فريق عمل المرصد فإن حرارة سطح المحيطات «بلغت 20,96 درجة مئوية في 30 يوليو» 2023 وفقاً لقاعدة البيانات (ERA5) في حين أن الرقم القياسي السابق بلغ 20,95 درجة مئوية في مارس 2016.

تتعلق هذه البيانات بالمحيطات الواقعة بين خطي العرض 60 شمالاً وجنوباً، ومن ثم فهي لا تشمل المناطق القطبية.