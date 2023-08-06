  • Alwasat News
Atwasat

«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 08:10 صباحا
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
«كوبرنيكوس»: المحيطات سجلت حرارة قياسية جديدة على السطح. (أرشيفية الإنترنت)
alwasat radio

نشر المرصد الأوروبي «كوبرنيكوس» بيانات تفيد أن المحيطات العالمية حطمت رقماًَ قياسياً جديداً في الحرارة السطحية هذا الأسبوع مع بلوغها 20,96 درجة مئوية. وحسب خبراء في علم البيئة والمناخ فإن موجة الحرارة التي تضرب المحيطات تمثل تهديداً مباشراً لبعض الكائنات البحرية، بل ويتوقعون المزيد من العواقب السلبية في حال تفاقم الظاهرة.        

وحسب متحدثة ضمن فريق عمل المرصد فإن حرارة سطح المحيطات «بلغت 20,96 درجة مئوية في 30 يوليو» 2023 وفقاً لقاعدة البيانات (ERA5) في حين أن الرقم القياسي السابق بلغ 20,95 درجة مئوية في مارس 2016.
تتعلق هذه البيانات بالمحيطات الواقعة بين خطي العرض 60 شمالاً وجنوباً، ومن ثم فهي لا تشمل المناطق القطبية. 

-علماء يرجحون أن يكون التغير المناخي سبباً في تبدل لون المحيطات
-كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

المحيطات تمتص 90% من الحرارة الزائدة
 تمتص المحيطات 90% من الحرارة الزائدة من نظام الأرض الناتج عن النشاط البشري خلال العصر الصناعي ويستمر تراكم الطاقة هذا في الزيادة مع تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. 
وصف بيرس فورستر، الأستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بيانات «كوبرنيكوس» بأنها «قوية جدا» مشيراً إلى أنه جرى تأكيدها من خلال ملاحظات الأقمار الصناعية وقراءات درجة الحرارة مباشرة في البحر من على متن السفن والعوامات. 
وحسب الأستاذ المتخصص في تغير المناخ «تشكل موجة الحرارة التي تضرب المحيطات تهديداً مباشرا لبعض الكائنات البحرية، ونحن نرصد علامات ابيضاض المرجان في فلوريدا كنتيجة مباشرة لذلك، وأتوقع المزيد من العواقب السلبية». 
 سجل في شمال الأطلسي متوسط حرارة لم يسبق قياسه من قبل مع بلوغ حرارة المياه السطحية القياسية 24,9 درجة مئوية في المتوسط في 26 يوليو، وفقاً لبيانات وكالة مراقبة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA). عادة، تصل درجات الحرارة في شمال الأطلسي عمومًا إلى ذروتها في سبتمبر. 
منذ مارس، وهو الشهر الذي يبدأ فيه انتشار الدفء في مياه شمال الأطلسي بعد الشتاء، يتحرك منحنى درجات الحرارة أعلى بكثير من السنوات السابقة، مع اتساع الفجوة بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة. ومن ثم، أصبح شمال الأطلسي نقطة مراقبة رمزية لارتفاع حرارة محيطات الكوكب تحت تأثير الاحتباس الحراري الناجم عن غازات الدفيئة. 
قبل أيام قليلة، تجاوز البحر الأبيض المتوسط سجله الحراري اليومي مع تسجيله 28,71 درجة مئوية في المتوسط، وفقاً لمركز الأبحاث البحرية الرئيسي الإسباني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟

شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
أراء مستنسخة

أراء مستنسخة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سباق مع الزمن لإنقاذ مرجان فلوريدا في مواجهة الحرارة
سباق مع الزمن لإنقاذ مرجان فلوريدا في مواجهة الحرارة
على شاطئ غزة.. «سينما البحر» مبادرة نادرة في قطاع لا يضم دور عرض
على شاطئ غزة.. «سينما البحر» مبادرة نادرة في قطاع لا يضم دور عرض
إعدام سفاح أميركي في فلوريدا
إعدام سفاح أميركي في فلوريدا
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال ...
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات فضائية على الأرض
ضابط استخبارات أميركي سابق يكشف مفاجأة عن أدلة وجود كائنات ......
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في ......
امرأة بريطانية تؤكد أنها تعرفت إلى هوية «جاك السفاح»
امرأة بريطانية تؤكد أنها تعرفت إلى هوية «جاك السفاح»...
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا...
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين...
المزيد
«يوتيوبر» أميركي متّهم بإثارة أعمال شغب
«يوتيوبر» أميركي متّهم بإثارة أعمال شغب...
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها كتاب؟
من هي الأميركية هينرييتا التي أنقذت الملايين وأحيا قصتها ......
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة ......
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص
أدوية كوفيد البشرية لمعالجة قطط قبرص...
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون خلال يوليو
في خضم الجفاف .. البرازيل تنجح في خفض إزالة غابات الأمازون ......
المزيد