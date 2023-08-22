ليلة ماطرة في طرابلس وزوارة تغرق الشوارع وتقطع الكهرباء (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدينتا طرابلس وزوارة ليلة ماطرة، الإثنين، تسببت في غرق شوارع وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الطرقات، وسط توقعات من المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار الأجواء الخريفية، اليوم الثلاثاء، على مناطق شمال غرب البلاد.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الليبية هطول أمطار غزيرة على طرابلس وزوارة أغرقت بعض الشوارع، فيما انطفأت أعمدة الإنارة في الطرقات.

وأعلنت مؤسسة «رؤية» لعلوم الفضاء وتطبيقاته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، مساء الإثنين، اقتراب عواصف رعدية قوية من الساحل الغربي للبلاد، ولاحقا أشارت المؤسسة إلى هطول أمطار غزيرة على زوارة مع خلايا رعدية قوية.

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منخفض جوي على شمال غرب ليبيا

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس الإثنين، تأثر مناطق شمال غرب ليبيا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يسهم في تكاثر خلايا من السحب الرعدية يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض الأماكن.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية، اليوم الثلاثاء، مناطق شمال غرب البلاد، مصحوبة بسقوط أمطار رعدية متوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق.

تحذير من السير بعدة طرق في طرابلس

وصباح الثلاثاء، دعا مكتب شؤون المرور التابع لمديرية أمن طرابلس قائدي السيارات إلى تجنب السير على الطريق السريع اتجاه الشرق والغرب.

وحض المكتب على الحذر خلال السير على الطرق «جسر الغرارات وقبل جسر 20 رمضان، وتحويرة البيفي، وطريق السدرة، تحت جسر عرادة، وطريق الشوك وقرب بلدية عين زارة»، نتيجة تجمع مياه الأمطار، حسب منشور مقتضب لمديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح أن شركة المياه والصرف الصحي تعمل على إزالة مياه الأمطار المتجمعة.

مواطن يحاول فتح بالوعة تصريف مياه أمطار في زوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)

هطول أمطار على طرابلس وزوارة، 21 أغسطس 2023. (فيسبوك)