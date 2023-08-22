بحث إنشاء سكن للعمالة الوافدة في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بحث إنشاء سكن عمالي في بلدية جنزور لتنظيم إقامة العمالة الوافدة، وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي.

جاء ذلك في اجتماع أمس الإثنين بمكتب عميد البلدية، بحضور أعضاء المجلس البلدي ومدير إدارة المرافق بالبلدية والإصحاح البئي، ومدير إدارة متابعة السكن العمالي بوزارة العمل ومدير مكتب العمل بجنزور ورئيس قسم تفتيش العمل بالمكتب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وبحث الاجتماع تعاون الجهات الأمنية وذات العلاقة في المشروع لإنجاحه؛ بما يسهم في إنهاء «المظهر غير اللائق» لانتشار العمالة الوافدة في الأحياء السكنية والطرق العامة، وكذلك لـ«ضبط الحالة الأمنية ومنع انتشار الأمراض».