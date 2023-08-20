العمل: حملة تفتيش واسعة على العمالة الوافدة الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، انطلاق حملة تفتيش واسعة مطلع الأسبوع المقبل داخل نطاق كل بلدية ومتابعة العمالة الوافدة كافة.

جاء ذك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بحصر العمالة الوطنية والأجنبية في القطاعين العام والخاص برئاسة مدير مكتب العمل والتأهيل وبصفته رئيس اللجنة المشكلة، وفق بيان صادر عن الوزارة. وحسب البيان، ناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة وحصر العاملين لحساب أنفسهم والعاملين لدى الغير من العناصر الوطنية وحصر العمالة الأجنبية.

شاهد في «اقتصاد بلس»: منع العمالة الوافدة من دخول ليبيا إلا بتأشيرة عمل

توجيه من «العمل» إلى شركات الطيران بشأن قاصدي العمل في ليبيا

العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي

ويعمل في ليبيا أكثر من مليوني أجنبي، ويستفيدون من الدعم المقدم للمواطن دون أن يدفعوا ضرائب أو رسوم ضمان اجتماعي، وفق تصريح صادر عن وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الشهر الماضي.

منع العمالة الوافدة من دخول ليبيا إلا بتأشيرة عمل

وفي يوليو الماضي، شددت وزارة العمل على شركات الطيران العاملة بعدم سماحها للمسافرين القاصدين ليبيا لغرض العمل إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة دخول لغرض العمل من وزارة العمل والتأهيل. وطالبت الوزارة خلال اجتماع مع مندوبي شركات الطيران العاملة في ليبيا، بالتنسيق مع وزارة الموصلات، ومصلحة الطيران المدني بشأن دخول العمالة الأجنبية بحسب الإجراءات القانونية.

من اجتماع اللجنة المكلفة بحصر العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع العام والخاص، 20 أغسطس 2023. (وزارة العمل)

من اجتماع اللجنة المكلفة بحصر العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع العام والخاص، 20 أغسطس 2023. (وزارة العمل)

من اجتماع اللجنة المكلفة بحصر العمالة الوطنية والأجنبية في القطاع العام والخاص، 20 أغسطس 2023. (وزارة العمل)