  • Alwasat News
Atwasat

ضبط شخص بحوزته 100 قرص مخدر بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 07:50 صباحا
ضبط شخص بحوزته 100 قرص مخدر بتاجوراء
ضبط 100 قرض مخدر في تاجوراء, 20 أغسطس 2023 (جهاز مكافحة المخدرات على فيسبوك)
alwasat radio

أوقف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طرابلس شخصا بحوزته 100 قرص يشتبه في كونها مخدرة.

ووردت معلومات عن ترويج المتهم «ع . ب»، مواليد العام 1993، أقراصا مخدرة في منطقة تاجوراء وضواحي طرابلس وعلى نطاق واسع، حسب بيان الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واستدرج أعضاء التحري المتهم إلى كمين، بعد إيهامه بالشراء منه، وضبط متلبسا ومعه الأقراص، ثم أحيل إلى نيابة مكافحة المخدرات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وفقا للبيان.

-ضبط متهم بالترويج لأقراص الهلوسة في طرابلس
-ضبط مروج مخدرات في البيضاء

ضبط متهم آخر بترويج المخدرات
ويوم الخميس الماضي، أعلن الجهاز إيقاف متهم بالترويج لأقراص المخدرة في مدينة طرابلس.

ووردت معلومات مصدرية إلى الجهاز تفيد بترويج المواطن «م.أ» من مواليد العام 2000 أقراصا مخدرة في طرابلس، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟
علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»

علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست

الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست
أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد

أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك

«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركات صينية تعرض الاستثمار في قطاع المواصلات الليبي
شركات صينية تعرض الاستثمار في قطاع المواصلات الليبي
زينينغا يشدد على أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ لإجراء الانتخابات الليبية
زينينغا يشدد على أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ لإجراء ...
قافلة طبية تجري 280 عملية جراحية لمرضى العيون في الخمس
قافلة طبية تجري 280 عملية جراحية لمرضى العيون في الخمس
«الدعم المركزي» يواصل الانتشار في عين زارة والفرناج وطريق الشوك
«الدعم المركزي» يواصل الانتشار في عين زارة والفرناج وطريق الشوك
ضبط سيارة مطلوبة في حادث بطرابلس
ضبط سيارة مطلوبة في حادث بطرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
الاتحاد الأوروبي يرحب بتوحيد «المركزي».. ويدعو إلى توزيع عادل لدخل النفط
الاتحاد الأوروبي يرحب بتوحيد «المركزي».. ويدعو إلى توزيع ......
ساباديل يبحث مع المشري سبل التوصل إلى توافق بين الأطراف الرئيسية
ساباديل يبحث مع المشري سبل التوصل إلى توافق بين الأطراف ......
ضبط شخص بحوزته 100 قرص مخدر بتاجوراء
ضبط شخص بحوزته 100 قرص مخدر بتاجوراء...
ضبط سيارة مطلوبة في حادث بطرابلس
ضبط سيارة مطلوبة في حادث بطرابلس...
«الدعم المركزي» يواصل الانتشار في عين زارة والفرناج وطريق الشوك
«الدعم المركزي» يواصل الانتشار في عين زارة والفرناج وطريق ......
المزيد