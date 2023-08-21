ضبط شخص بحوزته 100 قرص مخدر بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طرابلس شخصا بحوزته 100 قرص يشتبه في كونها مخدرة.

ووردت معلومات عن ترويج المتهم «ع . ب»، مواليد العام 1993، أقراصا مخدرة في منطقة تاجوراء وضواحي طرابلس وعلى نطاق واسع، حسب بيان الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واستدرج أعضاء التحري المتهم إلى كمين، بعد إيهامه بالشراء منه، وضبط متلبسا ومعه الأقراص، ثم أحيل إلى نيابة مكافحة المخدرات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وفقا للبيان.

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ضبط متهم آخر بترويج المخدرات

ويوم الخميس الماضي، أعلن الجهاز إيقاف متهم بالترويج لأقراص المخدرة في مدينة طرابلس.

ووردت معلومات مصدرية إلى الجهاز تفيد بترويج المواطن «م.أ» من مواليد العام 2000 أقراصا مخدرة في طرابلس، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز.