ضبط مروج مخدرات في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، ضبط أحد مروجي المخدرات في مدينة البيضاء متلبسًا بقطع كبيرة الحجم بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر الحشيش.

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