  • Alwasat News
Atwasat

ضبط مروج مخدرات في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 02:50 مساء
ضبط مروج مخدرات في البيضاء
مواد يشتبه بأنها مخدرة جرى ضبطها في البيضاء، 16 أغسطس 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)
alwasat radio

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، ضبط أحد مروجي المخدرات في مدينة البيضاء متلبسًا بقطع كبيرة الحجم بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر الحشيش. 

ضبط 3 أشخاص نصبوا على وافد باكستاني 
ضبط 3 تجار مخدرات في زليتن

60 لترًا من مادة يشتبه في أنها خمور جاهزة للتسويق
وقال الجهاز في بيان إن وزن القطعة المضبوطة يقدر بنحو 100 غرام، كذلك جرى ضبط نحو 60 لترًا من مادة يشتبه في أنها خمور جاهزة للتسويق. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى نيابة جرائم المخدرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع

منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود

أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود
المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية

المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
غدًا.. استئناف امتحانات الدور الثاني للثانوية في عين زارة وسوق الجمعة
غدًا.. استئناف امتحانات الدور الثاني للثانوية في عين زارة وسوق ...
عودة الكهرباء لمنطقة مول «الملكية» في طرابلس
عودة الكهرباء لمنطقة مول «الملكية» في طرابلس
عودة الهدوء الحذر إلى محاور الاشتباك في طرابلس
عودة الهدوء الحذر إلى محاور الاشتباك في طرابلس
ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلًا و146 جريحًا
ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلًا و146 جريحًا
«التعليم» تعتمد خطة العام الدراسي الجديد
«التعليم» تعتمد خطة العام الدراسي الجديد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
خلال لقائه القطامي.. تكالة يؤكد دور الأحزاب في العملية السياسية
خلال لقائه القطامي.. تكالة يؤكد دور الأحزاب في العملية ......
عودة التيار الكهربائي إلى عين زارة خلال ساعات
عودة التيار الكهربائي إلى عين زارة خلال ساعات...
مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي يناقش تحديث لائحة العقود الإدارية والتخطيط العمراني
مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي يناقش تحديث لائحة العقود ......
«التعليم» تعتمد خطة العام الدراسي الجديد
«التعليم» تعتمد خطة العام الدراسي الجديد...
ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلًا و146 جريحًا
ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلًا و146 جريحًا...
المزيد