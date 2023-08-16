ضبط مروج مخدرات في البيضاء

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، ضبط أحد مروجي المخدرات في مدينة البيضاء متلبسًا بقطع كبيرة الحجم بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر الحشيش.
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60 لترًا من مادة يشتبه في أنها خمور جاهزة للتسويق
وقال الجهاز في بيان إن وزن القطعة المضبوطة يقدر بنحو 100 غرام، كذلك جرى ضبط نحو 60 لترًا من مادة يشتبه في أنها خمور جاهزة للتسويق. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى نيابة جرائم المخدرات.
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