ضبط 3 أشخاص نصبوا على وافد باكستاني

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على وافد باكستاني.
وتلقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من النيابة العامة شكوى شخص باكستاني الجنسية ضد ثلاثة أشخاص، بعد أن اشترى مركبة آلية (كيا سوداء اللون) من معرض بمنطقة حي السلام بقيمة 23 ألف دينار، وسلمها لشخص يُدعى (م.ح.م) من مواليد 1968، لنقلها إلى محرر عقود ولكنه رفض تسليمها للشاكي.
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استرجاع مركبة الشاكي في بنغازي
أصدر رئيس قسم البحث الجنائي لواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري، وضبط الشخص المطلوب، وجرى انتقال أعضاء التحريات وضبطه. وأفاد المتهم بأن المركبة بالفعل تخص الشاكي وباعها لشخص يُدعى (ع.ع.م)، وعلى الفور جرى ضبطه والانتقال به إلى القسم. وأفاد بأنه سلم المركبة لامرأة تُدعى (أ.م.م)، وجرى الانتقال وضبطها، واسترجاع مركبة الشاكي، وأُحيلوا جميعا إلى النيابة العامة.
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