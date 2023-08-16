ضبط 3 أشخاص نصبوا على وافد باكستاني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على وافد باكستاني.

وتلقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من النيابة العامة شكوى شخص باكستاني الجنسية ضد ثلاثة أشخاص، بعد أن اشترى مركبة آلية (كيا سوداء اللون) من معرض بمنطقة حي السلام بقيمة 23 ألف دينار، وسلمها لشخص يُدعى (م.ح.م) من مواليد 1968، لنقلها إلى محرر عقود ولكنه رفض تسليمها للشاكي.

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