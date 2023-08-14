ضبط 3 تجار مخدرات في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن ثلاثة أشخاص بتهمة ترويج مخدر «الحشيش».

وعثر الأمن على 15 كيلوغراما من المخدر بحوزة المتهمين، بعدما أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بتفتيش منزل خاص بهم، حسبما أفادت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

-ضبط صاحب مصنع خمور في زليتن

-ضبط 70 مهاجرا مختبئا داخل شاحنة محملة بـ«تبن» في زليتن

واتخذ فريق البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن الإجراءات القانونية حيال الموقوفين، وجرى تحريز المضبوطات وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

ضبط 700 لتر خمور

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط صاحب مصنع خمور في زليتن.

وأصدرت النيابة العامة أمرا بضبط المتهم وتفتيش المنزل، وتحريز كل ما يشكل حيازته جريمة، وبالفعل عثرت قوات الأمن على أوانٍ للطبخ، وقنينات تنبعث منها رائحة كريهة تشبه رائحة الخمر تقدر بنحو 700 لتر، واتخذت الإجراءات القانونية ضده، وأحيل إلى النيابة العامة موقوفا تحت حراسة الشرطة.