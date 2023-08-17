ضبط متهم بالترويج لأقراص الهلوسة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة، اليوم الخميس، القبض على متهم بالترويج لأقراص الهلوسة في مدينة طرابلس.

ووردت معلومات مصدرية إلى الجهاز تفيد بقيام مواطن ليبي يدعى «م.أ» من مواليد 2000 بالترويج لأقراص الهلوسة في طرابلس، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز.

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وتمكن أعضاء التحري بالجهاز من ضبط المتهم وبحوزته 18 قرصًا يشتبه في كونها أقراص هلوسة. وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم من حيث الاختصاص وإحالته إلى نيابة مكافحة المخدرات.