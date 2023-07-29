القبض على متهم مطلوب بحوزته قنابل يدوية وحبوب هلوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، أن مركز شرطة البركة ألقى القبض على شخص مطلوب لدى القضاء، وبرفقته شخص آخر، وبحوزتهما قنابل يدوية (رمان) وحبوب الهلوسة وقطع من مادة الحشيش المخدرة.

إتلاف مركبة مواطن بسلاح ناري

نوهت المديرية في بيان إلى «ضبط أحد المطلوبين لدى المركز، مقيدة ضده عدة محاضر، منها إتلاف مركبة مواطن بسلاح ناري، والاعتداء على مواطن آخر بسلاح أبيض، وكان برفقته شخص آخر».

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وبيّنت جهود الاستدلال أن الأول يُدعى «م أ م» من مواليد 1993، وهو من ذوي السوابق ومطلوب لدى المركز، واعترف بما نُسب إليه من تعاطي المخدرات وحيازتها، والاعتداء على المواطنين. كما تبين أن الثاني يُدعى «م س ب» من مواليد 2001، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مضبوطات مع المتهمين عقب القبض عليهم في مركز شرطة البركة، 29 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)

المتهمون عقب القبض عليهم في مركز شرطة البركة، 29 يوليو 2023. (مديرية أمن بنغازي)