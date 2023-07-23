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مسؤول بـ«الداخلية»: اتجاه عصابي لزراعة المخدرات وتصنيعها في ليبيا وضبط مزرعة على مساحة 100 هكتار في سرت

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأحد 23 يوليو 2023, 12:50 مساء
مسؤول بـ«الداخلية»: اتجاه عصابي لزراعة المخدرات وتصنيعها في ليبيا وضبط مزرعة على مساحة 100 هكتار في سرت
مواد مخدرة جرى ضبطها في ليبيا. (وزارة الداخلية)
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أكد مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط كميات هائلة من المخدرات العام الماضي، من بينها مزرعة تبلغ مساحتها 100 هكتار في سبها، محذرا من «تدفق هائل جدا ومرعب للمخدرات إلى ليبيا».

وكشف المستشار الإعلامي لوزير الداخلية، محمد الفيتوري، معلومات بشأن «توجه عصابات المخدرات وتنظيماتها الإجرامية الدولية والمحلية إلى زراعة وتصنيع في ليبيا»، مشيرا إلى «عصابات بدأت تصنيع الحشيش في شرق البلاد»، وذلك في حوار ستنشره جريدة «الوسط» الخميس المقبل.

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ونوه الفيتوري، الذي يعمل أيضا ناطقا باسم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى تصنيع المواد المخدرة، ولكن ليس على نطاق واسع، ضاربا مثلا بـ«ضبط آلة صنع أقراص مخدرة تستطيع إنتاج 100 ألف قرص، ومزرعة مواد مخدرة على بُعد 50 كم جنوب شرق جنوب شرق طرابلس».

تخزين المخدرات في ليبيا للاستهلاك والتهريب إلى دول الجوار
حذر المسؤول الليبي من «تدفق هائل جدا ومرعب للمخدرات إلى ليبيا». وقال: «جزء منها يجري تخزينه في ليبيا، والثاني لأسواق الاستهلاك، والثالث للتهريب إلى أوروبا ودول الجوار».

وشكى الفيتوري ضعف إمكانات الدولة لمكافحة الاتجار، سواء في السلاح أو المخدرات، وبناء القدرات والبرامج التدريبية، مشيرا إلى أن «تدفق المخدرات الهائل أكبر من طاقة الجهات المعنية بمكافحة تهريب والاتجار في المخدرات مجتمعة». ونبه بأن «المعركة مع المخدرات أمنية»، منوها إلى أن حماية البلاد من المخدرات تبدأ بتضافر كل الجهود في ليبيا، وتجفيف منابع الجريمة، وضرب أوكار تجارة وترويج المخدرات.

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