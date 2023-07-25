العثور على 50 كيلو غرامًا من الحشيش قرب الحدود «الليبية- التونسية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، العثور على 50 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش قرب الحدود «الليبية- التونسية».

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دورية مشتركة بين جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باطن الجبل ومكتب تحريات منفذ وازن البري عثرت أثناء مهمة عمل قرب الحدود الليبية- التونسية على صناديق دخان مخبأة بين الصخور بداخلها 50 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش.

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وأضافت الوزارة أن الأجهزة المعنية اتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت نيابة مكافحة المخدرات جادو من حيث الاختصاص.

جانب من كمية المخدرات التي عثر عليها قرب الحدود الليبية التونسية، الثلاثاء 25 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من كمية المخدرات التي عثر عليها قرب الحدود الليبية التونسية، الثلاثاء 25 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من كمية المخدرات التي عثر عليها قرب الحدود الليبية التونسية، الثلاثاء 25 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)