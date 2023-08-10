الداخلية: ضبط تاجر مخدرات يروج حبوب «إكستاسي» المهلوسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، ضبط تاجر مخدرات يقوم بترويج الأقراص المهلوسة نوع «إكستاسي» بكميات كبيرة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحها على «فيسبوك»، إن أعضاء التحري بالإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية ضبطوا المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاحتصاص.

- في حوار تنشره «الوسط».. الفيتوري: المخدرات في ليبيا «جائحة» تدر المليارات

ومع انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات، جدد الناطق باسم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية د.محمد الفيتوري في المقابلة مع جريدة «الوسط» الدعوة إلى اعتبار المخدرات «جائحة»، وإعلانها وباءً يهدد سلامة المواطنين من الجنسين، واصفا انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب الليبيين بـ«الخطير جدا» و«الكارثي».

وقال الفيتوري إن «حجم المضبوط من المخدرات والعقاقير المؤثرة على الصحة العقلية في ليبيا لا يتعدى 10% فقط من السوق الفعلي، وذلك بالنظر للكميات التي جرى ضبطها في دول الجوار قادمة إلى ليبيا، والكميات التي ضبطتها إيطاليا، لذلك نستطيع القول إن سوق المخدرات تقدر بعشرات المليارات».

المضبوطات بحوزة المتهم بترويج المخدرات، الخميس 10 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)