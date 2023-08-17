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الحويج يشدد على وضع قوانين وضوابط للشركات وإعداد دليل حوكمة للتأمين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 09:36 مساء
الحويج يشدد على وضع قوانين وضوابط للشركات وإعداد دليل حوكمة للتأمين
الحويج خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمين، الخميس 17 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد الحويج، على ضرورة «وضع قوانين وضوابط بشأن حركة شركات التأمين، وإعداد دليل الحوكمة للتأمين وعرضه على مجلس الإدارة للاعتماد».

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الرابع للعام 2023، لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة الحويج بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية، وأعضاء المجلس، ومستشار الوزير، والمدير العام، ونائب المدير العام للهيئة، ومدير إدارة الامتثال، بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- الحويج يطلق مبادرة «وثيقة التأمين الصحي» لذوي الدخل المحدود

واستعرض الاجتماع تقرير نشاط هيئة الإشراف على التأمين للنصف الأول من العام الجاري 2023 ولائحة ضوابط الحوالات المالية، كما ناقش الحاضرون المقترحات المقدمة من اللجنة الفنية بشأن ضوابط أساس القواعد والحصص والعمولات الخاصة بنشاط إعادة التأمين وكذلك ضوابط قيد شركات إعادة التأمين الأجنبية بسجلات الهيئة.

إطلاق وثيقة التأمين الصحي
وأطلق الحويج، في 8 أغسطس الجاري، مبادرة «وثيقة التأمين الصحي»، للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وفق رقم (431) لسنة 2023.

ونص القرار على أن تُوفِّر الوثيقة خدمات التأمين الصحي لصالح الأسر ذوي الدخل المحدود من أصحاب المعاشات الأساسية على أن تكون الأولوية للأيتام والأرامل، وكذلك أصحاب المعاشات الضمانية الذين لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي شهريًا، والأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 900 دينار ليبي، إضافة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الخميس 17 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الخميس 17 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الخميس 17 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الخميس 17 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الخميس 17 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الخميس 17 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الخميس 17 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الخميس 17 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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